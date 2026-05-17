Juan Sheput analiza panorama para la segunda vuelta

El excongresista Juan Sheput analizó el panorama de la segunda vuelta electoral y expresó su preocupación por la posibilidad de que los comicios se realicen el próximo 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera en el Perú. Según indicó, esta coincidencia podría generar complicaciones en el despliegue de seguridad durante la jornada electoral.

Sheput explicó que, al tratarse de una fecha patriótica, las Fuerzas Armadas participan en ceremonias y homenajes oficiales al símbolo patrio, por lo que no todas las unidades militares estarían disponibles para brindar resguardo y apoyo logístico en las elecciones generales. En ese sentido, consideró necesario evaluar cuidadosamente el impacto de la fecha en la organización del proceso electoral.

Asimismo, el exparlamentario advirtió que el corto tiempo para preparar una segunda vuelta representa un reto importante para las autoridades electorales, especialmente en la distribución del material de votación a nivel nacional. Señaló que realizar esta labor en apenas tres semanas supone una tarea compleja debido a la geografía y accesibilidad de distintas regiones del país.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL

Ante este escenario, Sheput recomendó que los organismos electorales inicien cuanto antes la impresión de las cédulas de votación y aceleren el envío del material hacia las zonas más alejadas del territorio nacional. Según afirmó, una planificación anticipada permitirá evitar retrasos y garantizar el normal desarrollo de los comicios.