Congreso: impulsan nueva moción de censura contra presidente José María Balcázar

El congresista Edward Málaga inició este jueves la recolección de firmas para presentar una nueva moción de censura contra el presidente de la República, José María Balcázar. El legislador argumentó que Balcázar habría perdido la “idoneidad política, ética e institucional” necesaria para continuar al frente del Ejecutivo en el actual contexto político del país.

En el documento, Málaga sostuvo que la gestión de Balcázar ha estado marcada por una serie de decisiones controvertidas y cuestionamientos públicos. Entre los principales argumentos mencionó la crisis institucional generada tras el aplazamiento de la compra de los aviones caza F-16 a Estados Unidos, situación que provocó renuncias ministeriales y versiones contradictorias dentro del Poder Ejecutivo.

El parlamentario también cuestionó la organización del proceso electoral del pasado 12 de abril, señalando que el presidente tenía la responsabilidad política de contribuir a garantizar elecciones transparentes. Además, recordó la polémica generada por las declaraciones de Balcázar sobre la comunidad judía y las críticas surgidas por el financiamiento de 2 mil millones de dólares otorgado a Petroperú.

MOCIÓN DE ILICH LÓPEZ

No es la primera vez que se promueve una moción de censura contra Balcázar. El pasado 22 de abril, el congresista Ilich López impulsó una iniciativa similar a raíz de la controversia por la postergación de la compra de aeronaves militares. Hasta el momento, el titular del Parlamento no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo intento de destitución.