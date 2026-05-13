Renuncia integrante de Comisión de Gracias Presidenciales por polémica con Pedro Castillo

Lesli Roxana González Cabanillas presentó su renuncia a la Comisión de Gracias Presidenciales apenas ocho días después de haber sido designada en el cargo. Su nombramiento generó controversia debido a publicaciones en redes sociales realizadas por sus padres, quienes expresaron respaldo al expresidente Pedro Castillo.

La ahora exintegrante había sido nombrada el pasado 5 de mayo, pero las críticas crecieron luego de que se conociera que sus familiares tendrían afinidad con el exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por el intento de golpe de Estado de 2022.

Tras la polémica, González decidió dar un paso al costado y presentó oficialmente su carta de renuncia ante el Ministerio de Justicia. La Comisión de Gracias Presidenciales es la encargada de evaluar solicitudes de indulto y emitir recomendaciones técnicas al presidente de la República.

Sobre un eventual indulto para Pedro Castillo, el presidente de la comisión, José María Balcázar, señaló desde Iquitos que el pedido anterior fue declarado inadmisible y aclaró que cualquier nueva solicitud deberá cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales antes de ser evaluada.