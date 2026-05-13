Congresista Francis Paredes bajo investigación por ser presunta líder de red criminal

La congresista de Podemos Perú, Francis Paredes, se encuentra en el centro de una grave investigación fiscal luego de que el Ministerio Público la señalara como la presunta líder de la organización criminal denominada “Los operadores del Oriente”, una red que habría obtenido más de 2 millones de soles mediante el direccionamiento irregular de contratos públicos en entidades como EsSalud, el INPE y el Ministerio de Cultura.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada junto a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, incluyó el allanamiento simultáneo de 10 inmuebles en Lima y Ucayali. Según la tesis fiscal, la parlamentaria habría tenido un rol clave dentro de la presunta estructura criminal, siendo identificada bajo el alias de “La profesora”, mientras que su hermana Rosa Paredes habría operado como enlace entre proveedores y funcionarios de la red de salud de Ucayali.

De acuerdo con la carpeta fiscal, el presunto esquema criminal se habría iniciado el 29 de julio de 2021, durante una reunión en Palacio de Gobierno entre el entonces presidente Pedro Castillo y congresistas del bloque magisterial. La Fiscalía sostiene que en dicho encuentro se habría planteado que los parlamentarios manejen oficinas públicas descentralizadas a cambio de respaldo político frente a posibles pedidos de vacancia o censura ministerial.

Las diligencias también alcanzaron a familiares cercanos de la legisladora. La Fiscalía allanó viviendas vinculadas a Rosa Paredes en Lima y Pucallpa, además de incautar equipos electrónicos que serían relevantes para la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho activo propio. Parte de las pesquisas también se concentra en contrataciones relacionadas con ambulancias aéreas utilizadas para el traslado de pacientes críticos.

FISCALÍA APUNTA AL PRESUNTO CONTROL DE CONTRATOS PÚBLICOS

Según las investigaciones, la presunta red habría operado captando y capacitando empresas para favorecerlas en procesos de contratación vinculados a servicios de seguridad, lavandería y nutrición dentro de entidades públicas de Ucayali. Incluso, la Fiscalía asegura contar con documentos manuscritos que revelarían la distribución de cargos y puestos estratégicos que serían controlados por los involucrados.

A través de un comunicado, Francis Paredes rechazó todas las acusaciones y aseguró que tanto ella como su hermana no tienen participación en actos ilícitos. La legisladora afirmó que las imputaciones “carecen de sustento y verdad”, mientras que desde la bancada de Podemos Perú señalaron que esperan los descargos oficiales de la parlamentaria ante el grupo político.