JNE continúa evaluando apelaciones antes de la proclamación oficial de resultados

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa evaluando las apelaciones presentadas por distintas organizaciones políticas respecto a actas observadas de las elecciones generales, a pocas horas de la proclamación oficial de los resultados a nivel nacional. Durante la audiencia pública realizada este martes se revisaron cuatro recursos, los cuales quedaron al voto para su posterior resolución en sesión privada.

Entre los casos analizados figura una apelación presentada por Renovación Popular contra una resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Sullana relacionada con un acta electoral. Tras culminar la audiencia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció el cierre de la sesión pública y el inicio de la deliberación privada de los magistrados.

Mientras tanto, los Jurados Electorales Especiales continuaron por segundo día consecutivo con la proclamación descentralizada de los resultados correspondientes a sus jurisdicciones. El Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1 informó sobre la convocatoria a audiencia pública para oficializar el cómputo de votos de la elección presidencial en su circunscripción.

A LA QUINCENA DE MES

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, reiteró que la proclamación nacional se realizará durante la quincena del presente mes y destacó la transparencia del proceso electoral. Además, explicó que el organismo electoral solo podrá emitir los resultados oficiales al 100 % cuando los 60 Jurados Electorales Especiales del país culminen sus respectivas proclamaciones descentralizadas.