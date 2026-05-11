Pedro Castillo presentará nuevo pedido de indulto

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, rechazó tajantemente que el Gobierno del presidente José María Balcázar esté evaluando otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo. “Este proceso de indulto nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”, afirmó el jefe del Gabinete, luego de que la defensa legal del exmandatario anunciara la presentación de un nuevo pedido de gracia presidencial.

No obstante, desde el Congreso de la República las declaraciones del premier no convencieron a algunos parlamentarios. El congresista Edgar Raymundo sostuvo que el comportamiento del mandatario José María Balcázar genera incertidumbre y advirtió que “todo se puede esperar”. Además, señaló que el tema de la gracia presidencial sí estaría presente en la discusión política actual.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, explicó que existen impedimentos legales para concretar un eventual indulto. Indicó que uno de los requisitos fundamentales es que no exista un proceso pendiente y que debe haber una sentencia consentida, situación que actualmente no se cumple en el caso del exjefe de Estado.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO

En tanto, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “absolutamente inaceptable” la posibilidad de un indulto para Pedro Castillo y afirmó que dicha medida sería ilegal. El nuevo pedido de gracia presidencial surge luego de que el Ejecutivo modificara la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, donde fue designada Lesli Gonzales, funcionaria vinculada a Cajamarca y cuyos padres trabajaron en la misma UGEL donde laboró el exmandatario.