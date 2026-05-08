Poder Judicial evalúa hábeas corpus de Betsy Chávez por salvoconducto para viajar a México

El Poder Judicial evalúa un hábeas corpus presentado a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez para que el Estado peruano le otorgue un salvoconducto que le permita viajar a México en condición de asilada política. La exfuncionaria permanece en la Embajada de México luego de recibir asilo diplomático tras ser sentenciada por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

La defensa de Betssy Chávez interpuso el recurso luego de que el Gobierno peruano no emitiera el salvoconducto solicitado. Según explicó el abogado penalista Julio Rodríguez, el Estado peruano aún realiza consultas jurídicas y diplomáticas para determinar si corresponde autorizar su salida del país.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Rodríguez precisó que el recurso fue rechazado inicialmente debido a que el Estado no negó formalmente el salvoconducto, sino que mantiene el caso en evaluación. El especialista recordó que, según el marco internacional vigente, corresponde a México decidir sobre el asilo diplomático, mientras que el Perú define si entrega o no el documento de salida.

El caso ha generado un intenso debate político y jurídico debido a que Chávez fue condenada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Para diversos sectores, el asilo diplomático podría convertirse en una vía para evitar el cumplimiento de la sentencia impuesta por la justicia peruana.

DEBATE LEGAL POR EL TRATADO DE CARACAS Y EL SALVOCONDUCTO

El abogado Julio Rodríguez explicó que el Tratado de Caracas sobre Asilo Diplomático establece obligaciones entre los Estados firmantes, aunque no fija un plazo exacto para otorgar un salvoconducto. Según indicó, la normativa internacional solo recomienda que el procedimiento se resuelva en un “término breve”. Además, el especialista comparó el caso de Betssy Chávez con situaciones similares como las de Nadine Heredia y familiares de Pedro Castillo, aunque sostuvo que cada proceso tiene diferencias jurídicas y políticas particulares.