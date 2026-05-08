Roberto Sánchez fija postura en contra de modelo económico

A un mes de las elecciones de segunda vuelta, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha endurecido su discurso contra el actual modelo económico y anunció su intención de impulsar cambios en la Constitución Política del Perú en caso de llegar al Gobierno.

El aspirante presidencial sostuvo que el país necesita una transformación profunda en materia económica y política. Además, planteó la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece afrontando procesos judiciales tras su fallido intento de golpe de Estado en 2022.

Las propuestas de Sánchez generaron reacciones desde distintos sectores políticos. La congresista Lady Camones señaló que un eventual cambio de la Constitución no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino también del próximo Senado y de los mecanismos establecidos por la ley.

ESCENARIO ELECTORAL

En medio del escenario electoral, el debate sobre reformas constitucionales y cambios al modelo económico continúa marcando la agenda política del país, mientras los candidatos intensifican sus propuestas de cara a la definición presidencial de cara a la segunda vuelta.