Excanciller Hugo de Zela asegura que Balcázar conocía compra de aviones F-16

Continúa la controversia política en el Perú por la compra de los aviones de combate F-16 a Estados Unidos. El excanciller Hugo de Zela aseguró que el presidente encargado José María Balcázar sí tenía conocimiento de la adquisición militar y respaldaba inicialmente el proceso.

“Si él hubiera querido cambiar de decisión, hubiera convocado nuevamente al Consejo de Seguridad y Defensa para modificar su decisión”, sostuvo el exministro al referirse a la postura del mandatario frente a la compra de los aviones de combate.

Según De Zela, el presidente Balcázar estaba de acuerdo con continuar las gestiones para concretar la adquisición de las aeronaves, por lo que cuestionó el cambio de posición adoptado recientemente por el Ejecutivo.

“El presidente Balcázar cambia súbitamente de opinión y pone en peligro a nuestro país de incumplir un compromiso internacional”, manifestó el excanciller, generando aún más tensión en el escenario político nacional.

CONGRESO IMPULSA MOCIÓN DE CENSURA

La controversia por los aviones F-16 ha motivado que desde el Congreso de la República se impulse una moción de censura contra el mandatario encargado. La iniciativa, promovida por el congresista Ilich López, ha dividido opiniones entre los parlamentarios, mientras continúa el debate sobre la transparencia y legalidad de la operación militar.