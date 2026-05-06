Fiscalía investiga posibles delitos en elecciones del 12 de abril

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción continúa con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 12 de abril. El Primer Despacho lideró una reunión interinstitucional con funcionarios de la ONPE y representantes de diversas entidades del Estado para analizar información clave sobre contrataciones y procedimientos ejecutados durante la jornada electoral.

El encuentro se realizó en la sede de la ONPE, ubicada en el jirón Washington, y permitió sistematizar datos relacionados con la contratación de la empresa Galaga S.A.C., encargada del despliegue de materiales electorales. Asimismo, se evaluó el funcionamiento de la herramienta tecnológica utilizada como apoyo en el escrutinio y llenado de actas, aspectos que forman parte de las diligencias fiscales en curso.

Días atrás, la Fiscalía ya había efectuado una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre contratos suscritos entre la ONPE y otros proveedores vinculados al proceso electoral. En ese contexto, el fiscal Reynaldo Abia sostuvo reuniones con el jefe del organismo electoral, Bernardo Pachas, y otros funcionarios, con el fin de profundizar en los detalles de dichas contrataciones.

BUSCAN DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Tras la reunión, Abia enfatizó que el objetivo es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Indicó que se continuará trabajando de manera articulada con entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría, la Procuraduría Anticorrupción y la Policía, y anunció una nueva sesión para el martes 12 de mayo, en la que se seguirá avanzando en el análisis del proceso electoral.