24 Horas Edición Medio Día

05/05/2026

Jefes de ONPE y Reniec responden en el Congreso por presuntas irregularidades electorales

Funcionarios acudieron a la Comisión de Constitución para dar explicaciones sobre cuestionamientos al proceso electoral, en medio de críticas por la ausencia del titular del JNE.



El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, se presentaron ante la Comisión de Constitución del Congreso para responder por las presuntas irregularidades registradas en el último proceso electoral. Durante la sesión, los parlamentarios plantearon diversas interrogantes sobre fallas en el manejo de actas, el repliegue de material electoral y otras denuncias.

Sin embargo, la ausencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, generó cuestionamientos y pedidos para que sea citado de manera urgente ante el pleno del Congreso. Algunos legisladores incluso solicitaron su renuncia al considerar que debía dar explicaciones directas.

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión entre congresistas, quienes debatieron sobre la transparencia del proceso y la necesidad de esclarecer las observaciones, mientras se exigía mayor claridad por parte de las autoridades electorales.


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