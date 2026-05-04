ONPE garantiza transparencia y asegura que no habrá errores en segunda vuelta

Diversos congresistas de la República se han pronunciado sobre el actual panorama electoral en Perú, en el que, hasta el momento, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarían la segunda vuelta electoral. El escenario político se mantiene tenso mientras avanza el conteo oficial de votos.

En medio de esta coyuntura, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha descartado de manera categórica la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana, lo que ha generado opiniones divididas y rechazo en diversos sectores políticos, lo que ha motivado protestas en la capital.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos está cerca de alcanzar el 98% de actas contabilizadas. En esa línea, el jefe interino Bernardo Pachas adelantó que, para la segunda vuelta, no se utilizará el sistema STAE, por lo que el proceso será mediante conteo manual en todo el país. Además, garantizó que no se repetirán los errores registrados en los comicios del pasado 12 de abril.

POLÉMICAS DE ROBERTO SÁNCHEZ

En paralelo, una investigación del diario El Comercio reveló que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habría utilizado recursos del Estado de manera irregular, al emplear semanas de representación congresal para realizar actividades de campaña política.

La situación del candidato se complica tras las declaraciones de Antauro Humala, quien confirmó su cercanía con Sánchez, asegurando que mantiene comunicación constante con él. Aunque el postulante ha intentado marcar distancia, Humala afirmó que, de llegar Sánchez al poder, él tendría un rol clave en el Ejecutivo, e incluso no descartó posturas radicales como un eventual conflicto con Chile para recuperar territorios como Arica y Tarapacá.