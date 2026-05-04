Renzo Reggiardo presenta acciones legales contra el JNE por elecciones complementarias

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que ha presentado dos acciones legales contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras considerar que se ha vulnerado el principio de neutralidad electoral durante los comicios del pasado 12 de abril, así como por la no convocatoria a elecciones complementarias en la capital.

El burgomaestre precisó que las acciones de amparo fueron interpuestas ante el Poder Judicial (PJ), con el objetivo de dejar sin efecto el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Asimismo, informó que presentó una segunda demanda ante el Tribunal Constitucional, alegando una afectación directa al derecho al voto de cientos de ciudadanos.

Durante una conferencia de prensa desde la Municipalidad de Lima, Reggiardo enfatizó la importancia de defender el sufragio. “Defender el derecho al voto no es un acto político electoral, es un acto de dignidad democrática. Hoy más que nunca necesitamos ciudadanos vigilantes, instituciones independientes y voces firmes que no se arrodillen frente al poder”, declaró.

RECLAMO POR ELECCIONES LIMPIAS Y RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR

El alcalde sostuvo que “el país requiere elecciones limpias y transparentes, así como autoridades legítimas” que representen fielmente la voluntad ciudadana. En ese sentido, remarcó que es “fundamental garantizar una democracia donde el voto sea respetado sin irregularidades ni manipulaciones”.