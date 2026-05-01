Keiko Fujimori llegó a Ayacucho para reunirse con sus simpatizantes

La candidata presidencial Keiko Fujimori llegó al centro poblado de Occollo, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, como parte de sus actividades de campaña, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes y dio a conocer algunas de sus principales propuestas de gobierno.

Durante su intervención, la lideresa de Fuerza Popular lamentó el estado de abandono de la Vía Libertadores, una importante carretera que conecta el sur del país. Indicó que el viaje hacia la zona le tomó alrededor de 11 horas, por lo que aseguró que la rehabilitación de esta vía será una de sus prioridades en caso llegue al poder.

Asimismo, anunció medidas orientadas al sector educación, como la construcción y remodelación de colegios, además de la entrega de buzos y calzado escolar. También planteó el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) y la entrega de maquinaria agrícola a comunidades, con el objetivo de impulsar su desarrollo productivo.

MENSAJE A SUS SIMPATIZANTES

Finalmente, Fujimori recordó que Occollo fue una zona afectada por el terrorismo en el pasado y resaltó la importancia de no olvidar ese periodo. Señaló que su candidatura busca promover la unidad nacional y evitar que hechos de violencia similares vuelvan a ocurrir en el país.