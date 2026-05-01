Congreso evaluará interpelar al ministro de Defensa por operativo militar en Huancavelica

Una moción impulsada por diversas bancadas busca que Amadeo Flores explique en el Parlamento las circunstancias del operativo en Colcabamba, donde murieron cinco civiles.

El Congreso de la República debatirá en los próximos días la admisión de una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, a raíz del operativo militar realizado en Colcabamba, Huancavelica, que dejó cinco civiles fallecidos y dos heridos.

La iniciativa fue promovida por el congresista Jaime Quito y ya cuenta con 24 firmas de respaldo, superando el mínimo requerido para su presentación. De ser aprobada en el Pleno, se fijará una fecha para que el titular del sector acuda al hemiciclo y responda un pliego de preguntas sobre la intervención.

Quito señaló que existen serias dudas sobre el procedimiento, ya que, según indicó, no se encontraron armas ni drogas en el vehículo intervenido. Además, advirtió que, si las explicaciones del ministro no son satisfactorias, podría impulsarse una moción de censura en su contra.

No obstante, algunos legisladores consideran que la interpelación aún es prematura. La congresista Gladys Echaíz sostuvo que primero debe esperarse el avance de las investigaciones fiscales antes de adoptar una decisión política sobre el caso.