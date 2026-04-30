Fiscalía investiga presunta colusión en la ONPE por adjudicación de servicios electorales

Las investigaciones por presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúan tras los comicios del 12 de abril, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión del material electoral y la contratación de servicios vinculados al proceso.

Según el abogado penalista Julio Rodríguez, exfuncionarios del organismo electoral habrían incurrido en el presunto delito de colusión desleal, al existir indicios de una posible coordinación irregular con empresas que obtuvieron contratos con la ONPE, lo que abre la puerta a una investigación más profunda por parte del sistema de justicia.

En esa línea, el Ministerio Público ha intensificado las diligencias y ejecutó el allanamiento de oficinas de la ONPE, con el objetivo de recabar pruebas clave que permitan esclarecer si hubo delitos en la organización del proceso electoral. Las pesquisas buscan determinar responsabilidades en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril.

Rodríguez advirtió que la Fiscalía no descarta ampliar las imputaciones. “El proceso tiene sus tiempos y dependerá de que la Fiscalía actúe con serenidad, reúna las pruebas necesarias y sostenga una acusación sólida, lo que podría tomar entre 7 y 8 meses”, precisó el jurista.

POSIBLES NUEVOS DELITOS AGRAVAN INVESTIGACIÓN EN LA ONPE

El especialista indicó que, de encontrarse mayores evidencias, el caso podría incluir delitos como organización criminal, lo que agravaría la situación de los investigados entre ellos Piero Corvetto, y ampliaría el alcance de las pesquisas sobre las irregularidades en la ONPE.