Fiscalía allana vivienda de Piero Corvetto y descubre que tiene tercer pasaporte vigente

El Ministerio Público informó que, durante el allanamiento a la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, se halló un tercer pasaporte peruano vigente con fecha de caducidad al 10 de agosto de 2026. Este documento fue incautado el pasado 24 de abril como parte de las diligencias en la investigación por presuntas irregularidades en la jornada electoral en Lima Metropolitana.

Según la Fiscalía, este hallazgo será utilizado como elemento clave para sustentar ante el Poder Judicial del Perú el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exfuncionario. La medida responde a la posibilidad de que el investigado pueda abandonar el territorio nacional mientras continúan las pesquisas.

El requerimiento fiscal precisa que, si bien Corvetto entregó previamente dos pasaportes —uno peruano y otro italiano—, contaba con un tercer documento de viaje formalmente vigente. “Este constituye un medio idóneo para facilitar su salida del país”, señala el documento, remarcando que su validez para tránsito internacional será determinada por la autoridad migratoria.

OTROS INVESTIGADOS

La solicitud del Ministerio Público también incluye a otros investigados: José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho. La audiencia para evaluar el pedido se realizará este jueves 30 de abril desde las 11:00 a.m., donde el Poder Judicial decidirá si dicta la medida restrictiva.