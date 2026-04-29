Yehude Simón: Ex premier advierte riesgos económicos si se politiza el BCR

El exjefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simón, lanzó fuertes críticas contra el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien se perfila como uno de los aspirantes a disputar la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori.

“Juntos por el Perú fue mi obra, porque yo, al igual que Alfonso Barrantes, quise crear unidad, señaló en dialogo con el diario El Comercio días atrás. “Sánchez no llega al nivel de Judas, porque Judas se arrepintió. Sánchez más bien envenena a la gente”, recalcó.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, también expresó su preocupación por el eventual escenario electoral entre Sánchez y Fujimori, en un contexto marcado por la polarización política.

“Mi papel es ver cómo logramos presionar para hacer cambiar a estos dos candidatos, de modo que la población vote por la continuidad de la institucionalidad del país”, sostuvo. En esa línea, cuestionó que las propuestas de Juntos por el Perú no serían viables para el desarrollo del país, pese a reconocer que algunas iniciativas resultan interesantes.

Asimismo, advirtió que el radicalismo en el planteamiento político podría afectar la estabilidad económica del Perú, al poner en riesgo la inversión privada y generar incertidumbre en los mercados. “Si no hay inversión privada, la pobreza va a crecer; si el Banco Central de Reserva del Perú es politizado, sería terrible para el país. Lo que se busca es mantener su autonomía”, remarcó.

Simón también se refirió a la cercanía entre sectores de Juntos por el Perú y Antauro Humala, señalando que, tras salir de prisión, el exmilitar retomó un discurso radical que genera desconfianza. “Cuando salió de la cárcel volvió a ser el mismo”, afirmó, dejando en claro que no cree en sus declaraciones actuales.

ANÁLISIS POLÍTICO Y LLAMADO AL VOTO INFORMADO EN SEGUNDA VUELTA

Finalmente, el ex primer ministro instó a la ciudadanía a analizar con criterio las propuestas de los candidatos que pasen a segunda vuelta, evaluando cuál representa mejor los intereses del país y garantiza un rumbo hacia la estabilidad, el crecimiento económico y la institucionalidad democrática.