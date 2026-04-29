JNJ convoca concurso para nuevo jefe de ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo pública la convocatoria nacional para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien reemplazará al saliente Piero Corvetto tras las irregularidades detectadas en la distribución del material electoral durante las elecciones del 12 de abril.

Mediante la Resolución N.° 283-2026-JNJ, publicada en el diario oficial El Peruano, la JNJ informó que en sesión del 24 de abril aprobó la convocatoria, en medio de una creciente controversia por la gestión del proceso electoral.

La elección del nuevo jefe de la ONPE se realizará a través de un concurso público en cuatro etapas eliminatorias: evaluación de conocimientos (25%), revisión curricular (20%), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20%) y entrevista personal (35%). Cada fase exige un puntaje mínimo de 70 sobre 100, en un proceso que busca garantizar transparencia y meritocracia.

CORVETTO Y JNE

En paralelo, la situación de Piero Corvetto se agrava tras el pedido del Ministerio Público de impedimento de salida del país por 18 meses, medida que será evaluada por el Poder Judicial del Perú. Según la Fiscalía, la solicitud responde a la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre un presunto direccionamiento en la contratación de la empresa encargada del despliegue del material electoral.

Mientras tanto, desde el Congreso de la República del Perú, en medio de la crisis electoral, el parlamentario Edward Málaga exige explicaciones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por su decisión de no convocar a elecciones complementarias, y plantea citar a su presidente, Roberto Burneo.