Julio Velarde es condecorado por su labor al frente del BCR

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien no descartó dialogar con él sobre una eventual salida de su cargo en un próximo gobierno. A su salida de una actividad pública, el titular del ente emisor optó por no responder a la prensa.

Velarde participó en una ceremonia en la que recibió el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Peruana Unión. Durante su discurso, el funcionario enfatizó la importancia de fortalecer la meritocracia en el sector público, advirtiendo que la calidad de los funcionarios es clave para el desarrollo económico del país.

“Si no tenemos buenos funcionarios públicos es bien difícil que podamos tener un sector privado próspero. Se necesita un Estado eficiente y un servidor civil responsable, y en eso hemos retrocedido”, sostuvo.

ECONOMÍA DEL PERÚ

El presidente del BCR también subrayó que el Perú ha logrado mantener una de las inflaciones más bajas de la región en las últimas décadas, resaltando que este desempeño ha sido clave para el desarrollo económico. Finalmente, dirigió un mensaje a los estudiantes de economía, instándolos a esforzarse y contribuir al futuro del país.