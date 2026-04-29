López Aliaga insiste en nulidad de elecciones y plantea comicios complementarios

Rafael López Aliaga reiteró su pedido de nulidad de las recientes elecciones al denunciar nuevas presuntas irregularidades en cientos de actas electorales. Según explicó, una pericia de parte habría detectado inconsistencias en al menos 805 actas, las cuales, a su juicio, justificarían una revisión exhaustiva del proceso.

El candidato presidencial de Renovación Popular sostuvo que estas observaciones ameritan una auditoría a la base de datos de la ONPE. Además, cuestionó que en algunas actas se registren muy pocos votos para la elección presidencial, mientras que en la misma mesa se contabilizan cifras significativamente mayores para otros cargos.

López Aliaga insistió en la necesidad de realizar elecciones complementarias el próximo año y comparó la situación con el proceso electoral del 2000. Asimismo, advirtió que, de no hallar respuesta en la justicia peruana, recurrirá a organismos internacionales.

Finalmente, anunció que convocará una nueva movilización ciudadana en protesta contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, al considerar que se estaría vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir libremente.