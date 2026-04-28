Raúl Diez Canseco: “El jurado debe hacer una auditoría a las actas en Lima”

El exvicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco, planteó la necesidad de realizar una auditoría a las actas electorales en Lima, al considerar que existen más de un millón de registros observados que deben ser revisados antes de avanzar en el proceso electoral.

Durante una entrevista en el noticiero 24 Horas, el exfuncionario sostuvo que “lo más sano” para el Jurado Nacional de Elecciones sería convocar a una auditoría internacional que garantice la transparencia de los resultados, al menos en la capital.

Asimismo, Diez Canseco indicó que la candidata Keiko Fujimori ya se ha adjudicado el primer lugar en la contienda electoral; sin embargo, enfatizó que el segundo puesto debe reflejar fielmente la voluntad popular expresada en las urnas del pasado 12 de abril.

SE VIENE SEGUNDA VUELTA

En ese sentido, advirtió que no se debería avanzar hacia una segunda vuelta sin antes esclarecer las observaciones en las actas, subrayando la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral mediante mecanismos de verificación independientes.