Más de 70% de congresistas no logró reelegirse

Un total de 91 actuales congresistas intentaron asegurar su permanencia en el próximo periodo parlamentario; sin embargo, solo 24 lograron la reelección en las recientes elecciones, mientras que 67 quedaron fuera del nuevo Congreso. El resultado evidencia un fuerte rechazo ciudadano hacia gran parte de la actual representación legislativa.

Entre los partidos más afectados figuran Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú, que no consiguieron reelegir a sus congresistas. También destaca el caso de Alianza para el Progreso, que sufrió importantes bajas, al igual que la bancada de Acción Popular, que no tendrá representación reelecta en el siguiente Parlamento.

El congresista Roberto Chiabra señaló que los resultados responden a la decisión del electorado, aunque expresó su expectativa de que el próximo Congreso supere al actual. En contraste, María del Carmen Alva advirtió que la nueva composición parlamentaria podría carecer de experiencia, lo que, según dijo, podría generar dificultades en la gestión legislativa.

SITUACIÓN DE OTRAS BANCADAS

Renovación Popular solo logró la reelección de 6 de sus 13 postulantes, dejando fuera a figuras como José Cueto. La bancada de Perú Libre no consiguió reelegir a ninguno de sus miembros. En contraste, Fuerza Popular obtuvo mejores resultados al reelegir a 14 de sus 19 congresistas, mientras que Juntos por el Perú logró mantener solo a 3 de sus 7 legisladores.