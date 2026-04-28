Roberto Sánchez evalúa incorporar a José Domingo Pérez y Hernando Ceballos en eventual gabinete

El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció que evalúa designar al exfiscal José Domingo Pérez como ministro de Justicia y a Hernando Cevallos como titular de Salud en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, lo que ha generado diversas reacciones en el Congreso.

Mientras algunos parlamentarios destacaron la trayectoria de ambos posibles ministros, otros advirtieron que la eventual designación de José Domingo Pérez podría generar resistencia política debido a su perfil polémico y su rol en investigaciones de alto impacto.

BECA BICENTENARIO

En paralelo, la ausencia de la ministra de Educación, María Esther Cuadros, ante la Comisión de Educación del Congreso generó críticas. La titular del sector debía responder por la falta de presupuesto para la Beca Bicentenario, que ha dejado en incertidumbre a cerca de 600 jóvenes que aspiraban a realizar estudios de posgrado en el extranjero.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, advirtió que si la ministra no acude a una nueva citación programada para el 4 de mayo, presentará una interpelación en su contra.