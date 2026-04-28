Bloomberg cataloga al Perú como el peor país del mundo para ser presidente

La constante crisis política en el Perú ha vuelto a ser foco de atención internacional. El portal Bloomberg catalogó al país como el peor lugar del mundo para ejercer la presidencia, debido a la inestabilidad registrada en los últimos años, donde el país ha tenido ocho mandatarios en la última década.

Especialistas señalan que existe una responsabilidad compartida entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo que ha generado una permanente tensión política que dificulta la gobernabilidad. Además, se recuerda que las confrontaciones entre ambos poderes en gobiernos anteriores profundizaron la crisis institucional.

El constitucionalista Lucas Gersy explicó que el sistema político peruano exige que el presidente cuente con respaldo del Legislativo para poder gobernar, lo que condiciona la estabilidad del Ejecutivo. Asimismo, advirtió que la percepción internacional del país ya está generando efectos negativos en la inversión extranjera.

COMPRA DE AVIONES DE COMBATE F-16

Finalmente, se indicó que la crisis política continúa sin una solución clara, mientras en el Congreso se impulsa una moción de censura contra el presidente José María Balcázar por la polémica en la compra de aviones de combate F-16.