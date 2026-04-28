Elecciones 2026: más del 70% de ciudadanos considera que hubo fraude en los comicios

En medio de las denuncias por irregularidades en las elecciones generales 2026, una encuesta realizada por la empresa CIT evidenció un clima de desconfianza y cuestionamientos al proceso electoral. El sondeo, desarrollado en Lima Metropolitana entre el 23 y el 26 de abril, muestra que una amplia mayoría de ciudadanos percibe que los comicios no se desarrollaron con total transparencia.

Según los resultados difundidos por el CEO de la consultora, José Saavedra, el 72.1% de los encuestados considera que hubo fraude electoral, señalando presuntas manipulaciones en las actas para favorecer a determinados candidatos a la presidencia. Esta cifra refleja una preocupante percepción ciudadana sobre la legitimidad de los resultados.

En cuanto a las responsabilidades por los problemas registrados durante la jornada del 12 de abril, el 36.1% de los ciudadanos apuntó a la ONPE como principal responsable de las demoras que dificultaron el derecho al voto. Las largas colas y fallas logísticas marcaron el desarrollo de los comicios en distintos puntos de la capital.

El estudio también detalla que la encuesta fue aplicada a 600 ciudadanos de Lima Metropolitana, con un margen de error de ±4% y un nivel de confianza del 95%, lo que le otorga validez estadística a los resultados presentados.

Percepción ciudadana de fraude electoral marca la agenda política

El alto porcentaje de ciudadanos que cree en un posible fraude electoral en Perú se posiciona como un factor clave en el escenario político rumbo a la segunda vuelta, generando presión sobre las autoridades electorales y reavivando el debate sobre la transparencia del sistema democrático.