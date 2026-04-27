Presidente Balcázar habría cobrado más de S/ 50 mil en marzo, según portal de Transparencia

El presidente interino José María Balcázar percibió más de 50 mil soles por el ejercicio del cargo desde el pasado 18 de febrero, fecha en la que asumió funciones tras ser elegido por el Congreso. De acuerdo con información del portal de Transparencia, el monto corresponde a su remuneración como jefe de Estado durante el periodo en que lidera el Ejecutivo.

Según el detalle oficial, la suma asciende a 50,980.8 soles y corresponde específicamente al mes de marzo bajo el régimen laboral de la Ley Servir, sin considerar ingresos adicionales. Balcázar, de 83 años, asumió la presidencia de manera temporal tras obtener el respaldo mayoritario del Parlamento, en un contexto político marcado por la destitución de su antecesor.

¿CÓMO LLEGÓ A LA PRESIDENCIA?

El ahora mandatario interino llegó al cargo luego de la salida de José Jerí, en una votación en el hemiciclo donde consiguió 64 votos. En ese proceso se impuso a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46 votos pese a figurar como una de las principales favoritas para asumir la jefatura del Estado.

Balcázar deberá permanecer en funciones hasta el próximo 28 de julio, cuando entregue el mando presidencial al ganador de las elecciones generales realizadas el 12 de abril.