Impulsan moción de censura contra José María Balcázar en el Congreso

La moción de censura contra José María Balcázar continúa tomando fuerza en el Congreso. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, confirmó que, si se reúnen las 33 firmas requeridas, el pedido deberá ser tramitado conforme al reglamento.

Actualmente, la recolección de firmas enfrenta dificultades debido a que los congresistas se encuentran en semana de representación en sus regiones. Sin embargo, los impulsores de la iniciativa vienen gestionando adhesiones mediante firmas virtuales para acelerar el proceso.

El congresista Ilich López, uno de los promotores de la moción, señaló que ya se han iniciado conversaciones con varios legisladores y que se informará oportunamente sobre el avance en la obtención de las firmas necesarias.

Diversos parlamentarios han respaldado la censura y cuestionan duramente la actuación de Balcázar, a quien acusan de haber faltado a la verdad ante el país en medio de la polémica por la adquisición de los aviones de combate.

De aprobarse la moción, Balcázar dejaría de ejercer la presidencia encargada de la República y el Congreso tendría la responsabilidad de elegir a un nuevo legislador que asuma temporalmente la jefatura del Estado.