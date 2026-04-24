Juan Sheput arremete contra José María Balcázar por crisis en el Poder Ejecutivo

En medio de la recolección de firmas en el Congreso para impulsar la vacancia presidencial, el excongresista Juan Sheput lanzó duras críticas contra José María Balcázar, al considerar que la crisis en el Poder Ejecutivo es insostenible y que el mandatario no debería continuar en el cargo.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el también exministro de Trabajo afirmó que el jefe de Estado ha perdido el respaldo dentro de su propio gabinete ministerial, evidenciando una grave fractura en el Gobierno. Incluso, señaló que Balcázar ha sido calificado como “mentiroso” por exministros de Defensa y Relaciones Exteriores, lo que agrava la crisis política en el país.

“Se ha convertido en un ninguneado por su propio gabinete. Nunca se ha visto que el presidente diga una cosa, el ministro de Economía otra y desde el Congreso se le corrija la plana (…) Este señor no puede seguir al frente del país”, manifestó Sheput, quien además insistió en que la falta de autoridad del mandatario pone en riesgo la gobernabilidad.

Cuestiona decisión del JNE sobre elecciones complementarias

Tras la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de realizar elecciones complementarias, Sheput sostuvo que sí existe viabilidad para convocarlas. “Siempre hay material de sobra por imprevistos (…) Sí se puede realizar una elección complementaria, pero no lo quieren hacer”, afirmó, sugiriendo que la decisión respondería a intereses políticos vinculados al proceso electoral.