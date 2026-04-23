JNJ reitera pedido a la ONPE sobre información detallada de todos sus trabajadores

La crisis en la ONPE se agudiza tras las elecciones generales del 12 de abril en el Perú, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades y nuevas acciones de organismos del sistema electoral y de justicia.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó información detallada sobre el personal que labora en la ONPE. A través de una carta dirigida al jefe interino, Bernardo Pachas, se requirió conocer la cantidad de trabajadores, sus funciones, áreas, modalidad laboral y nacionalidad, así como documentación vinculada a su contratación.

En paralelo, el Ministerio Público del Perú dispuso un peritaje a los equipos informáticos utilizados durante el proceso electoral, como parte de las investigaciones por denuncias de irregularidades y retrasos en la instalación de mesas de votación.

En ese contexto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que existen elementos suficientes para sustentar el pedido de detención preliminar por siete días contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. “Estamos convencidos de que hay fundamentos para solicitar esta medida”, señaló, precisando que la decisión final recaerá en el Poder Judicial del Perú.

ONPE CULMINA CONTEO DE ACTAS PRESIDENCIALES

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de realizar elecciones complementarias, mientras el organismo electoral informó que ya se alcanzó el 100% de actas procesadas de candidatos presidenciales, quedando aproximadamente 5 mil actas observadas pendientes de resolución.