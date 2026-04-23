José María Balcázar toma juramento a Carlos Pareja Ríos como nuevo canciller

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El diplomático reemplaza en el cargo a Hugo de Zela Martínez, quien presentó su renuncia días atrás.

El acto protocolar contó con la presencia de ministros de Estado y altas autoridades del Ejecutivo. La salida de De Zela se produjo tras expresar públicamente sus discrepancias con el mandatario en torno a la firma del contrato para la adquisición de aviones de combate F-16 Fighting Falcon a Estados Unidos. “Confirmo mi renuncia irrevocable”, señaló el exministro al oficializar su decisión.

Carlos Pareja Ríos cuenta con una amplia trayectoria en el servicio diplomático. Fue embajador del Perú en Estados Unidos entre 2016 y 2018, durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Asimismo, se desempeñó como embajador en Chile entre 2009 y 2014, periodo en el que se resolvió la controversia marítima ante la Corte Internacional de Justicia.

PERFIL DEL NUEVO MINISTRO

El nuevo canciller es bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de una maestría en la Academia Diplomática del Perú. También cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid y ha representado al país en España y Suiza a lo largo de su carrera diplomática.