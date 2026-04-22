Decisión sobre compra de aviones caza F-16 genera crisis en el Ejecutivo

Gran controversia se ha generado en torno a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, una millonaria adquisición militar que fue frenada por el presidente interino, José María Balcázar, desatando cuestionamientos políticos y preocupación por la imagen internacional del país.

El analista político Enrique Castillo sostuvo que, de existir contratos firmados con el gobierno estadounidense, el Perú estaría obligado a cumplir con los compromisos asumidos, lo que implicaría ejecutar la compra de las aeronaves de combate.

“Lo que no sabemos es qué ocurrió realmente. Si el presidente no negoció, podría considerar que hay irregularidades y, por ello, evita que su firma aparezca en el proceso”, indicó.

Asimismo, el especialista planteó dos escenarios: o el mandatario maneja información que no ha sido revelada o busca evitar asumir el costo político de una decisión que podría ser cuestionada en el futuro.

La adquisición de 12 aviones F-16, valorizada en aproximadamente 3,500 millones de dólares, fue postergada por el jefe de Estado, quien señaló que será el próximo gobierno el encargado de ejecutar la compra. Esta decisión provocó la renuncia del canciller, Hugo de Zela, y del ministro de Defensa, Carlos Díaz, generando una crisis política en el Ejecutivo.

“Se trata de una compra que moderniza el equipamiento de la Fuerza Aérea del Perú, pero una inversión de esta magnitud exige transparencia. Lo ideal hubiera sido que la decisión la tome un gobierno con plena legitimidad”, afirmó Castillo.

El analista advirtió que, si el contrato ya estaba cerrado, el país deberá cumplir con lo pactado, ya que está en juego no solo la operación comercial, sino también la credibilidad internacional del Perú y su relación con Estados Unidos.

“No se está cancelando la compra, sino postergando el pago para el siguiente gobierno. Los aviones se adquirirán, pero no ahora”, precisó. Sin embargo, alertó que este tipo de decisiones podría generar dudas sobre la seriedad del país en futuros acuerdos internacionales.

IMPACTO POLÍTICO Y RIESGO PARA LA CREDIBILIDAD DEL PERÚ

Castillo también descartó que la decisión del presidente constituya causal de vacancia, al no evidenciarse incapacidad moral. No obstante, reconoció que podrían existir presiones políticas para que el actual gobierno asuma la responsabilidad de firmar el contrato.

Finalmente, diversos congresistas se pronunciaron sobre la polémica decisión y anunciaron que impulsarán mociones de censura contra Balcázar, mientras que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se ratificó la intención de continuar con la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, pese a la postura del mandatario.