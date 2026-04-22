Crisis por compra de F-16 genera reacciones y pedidos de evaluación al presidente

La crisis política originada por la fallida compra de aviones F-16 a Estados Unidos continúa generando reacciones en el escenario nacional. Diversos actores políticos se han pronunciado ante la incertidumbre, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por no concretar los acuerdos previamente establecidos.

Uno de los primeros en manifestarse fue el expresidente José Jerí, quien a través de su cuenta en la red social X hizo un llamado a la calma. “Cabeza fría y prudencia en estos momentos. No perdamos más el norte”, expresó, en un mensaje que busca bajar la tensión frente a la coyuntura.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya responsabilizó directamente al presidente de la República por la crisis, señalando que no se han respetado los acuerdos vinculados a la adquisición de los aviones. Asimismo, cuestionó su rol como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, indicando que estaría incumpliendo sus funciones.

¿PROCEDE LA VACANCIA?

Montoya también advirtió que el Congreso evaluará la situación para determinar si corresponde iniciar un proceso de vacancia presidencial. En ese contexto, remarcó la necesidad de encontrar soluciones inmediatas, ya que la crisis no solo involucra el ámbito de defensa, sino que también se suma a otros temas sensibles como el proceso electoral en curso.