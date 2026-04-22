Presidente José Balcázar se pronunció sobre suspensión de compra de aviones F-16

Esta tarde, el presidente José Balcázar Zelada brindó un mensaje a la nación, donde explicó su decisión de suspender de compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

En su discurso negó haberle mentido al país respecto a la adquisición, ello, en respuesta a lo declarado por sus exministros de Defensa, Carlos Díaz, y Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

NECESIDADES PRIORITARIAS

Como se sabe, ambos exfuncionarios señalaron estar sorprendidos por la decisión del jefe de Estado respecto a la postergación de la compra de los aviones de combate.

Además, señaló que en el país existen otras necesidades prioritarias que deben ser atendidas con urgencia y que los ciudadanos necesitan, como agua potable y desagüe.