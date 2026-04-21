Keiko Fujimori sobre renuncia de Piero Corvetto a la ONPE: “Es una buena noticia para el Perú”

La candidata presidencial Keiko Fujimori se refirió a la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que la decisión representa un paso importante para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral. A su juicio, el cambio en la conducción del organismo se da en un momento clave del proceso.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que la salida del funcionario puede contribuir a mejorar el desarrollo de la segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio. En esa línea, consideró que las irregularidades reportadas durante la primera vuelta deben ser evaluadas con responsabilidad para evitar cuestionamientos futuros.

Asimismo, Fujimori solicitó la intervención de entidades como la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, a fin de investigar las presuntas deficiencias registradas el 12 de abril. Entre estas, mencionó problemas en la instalación oportuna de mesas de votación y dificultades técnicas en el sistema electoral.

ESCENARIO ELECTORAL

Finalmente, la candidata presidencial enfatizó la necesidad de garantizar elecciones transparentes y confiables, señalando que la ciudadanía merece claridad en cada etapa del proceso. También instó al Jurado Nacional de Elecciones a emitir un pronunciamiento oportuno que permita definir el escenario electoral y asegurar condiciones adecuadas rumbo al balotaje.