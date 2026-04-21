Traslado irregular de actas y más pérdidas agravan crisis en la ONPE

Un taxista identificado como José Huamani, de 49 años, reveló que fue contratado para trasladar cajas con material electoral sin conocer su contenido. El vehículo, captado en imágenes, llevaba cajas con rótulos de la ONPE sin ningún tipo de resguardo policial ni presencia de autoridades electorales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en el manejo de actas.

El conductor aseguró que fue abordado en la vía pública y que realizó el servicio por 30 soles, trasladando las cajas desde Surco hasta las inmediaciones del puente Primavera. Indicó además que solo dos personas lo acompañaban, sin portar chalecos ni credenciales que los identifiquen como personal oficial, lo que incrementa las dudas sobre la legalidad del procedimiento.

En paralelo, se reportó la pérdida de 17 actas digitales en Magdalena tras el extravío de un USB, además de incidencias similares en al menos 14 distritos de Lima. Entre los casos, figuran actas físicas desaparecidas, material electoral hallado en la vía pública y denuncias de documentos que habrían sido dejados en puntos sin vigilancia.

La situación se agrava con reportes de actas “siniestradas” por fallas técnicas o abandono de miembros de mesa, lo que ha impedido contabilizar miles de votos en distintas elecciones. Especialistas advierten que estas irregularidades podrían implicar responsabilidades administrativas e incluso penales, mientras crecen las dudas sobre la transparencia del proceso electoral 2026.