Keiko Fujimori a favor de retirar a Piero Corvetto de la ONPE

La candidata presidencial Keiko Fujimori planteó la posibilidad de retirar a Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de los cuestionamientos surgidos tras las fallas logísticas registradas en las elecciones del pasado 12 de abril. La lideresa sostuvo que un relevo en la conducción del organismo sería beneficioso para garantizar mayor confianza en la segunda vuelta.

Durante sus declaraciones, Fujimori remarcó que su partido ha mantenido una postura crítica frente a la gestión de Corvetto desde hace varios años. En esa línea, recordó que Fuerza Popular se opuso a su continuidad en el cargo, insistiendo en que los problemas evidenciados durante el proceso electoral refuerzan su posición.

En otro momento, la candidata evitó entrar en confrontación con Rafael López Aliaga, quien lanzó críticas en su contra en los últimos días. Fujimori señaló que no responderá a los ataques y cuestionó el estilo político de su contendor, al considerar que no contribuye al debate democrático.

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Finalmente, aseguró que su equipo de personeros colaboró con representantes de Renovación Popular en jornadas previas a la elección, lo que —según indicó— hace más sorprendentes los cuestionamientos recibidos. El pronunciamiento se da en un escenario de tensión política, marcado por dudas sobre la organización electoral y la transparencia del proceso.