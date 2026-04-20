Eddie Fleischman arremete contra José María Balcázar: “Usted es una vergüenza como presidente”

El periodista Eddie Fleischman cuestionó duramente al presidente de la República, José María Balcázar, tras sus recientes declaraciones durante una visita oficial al norte del país. El conductor de televisión calificó de inaceptables y deplorables los comentarios del mandatario, a quien acusó de promover un discurso discriminatorio.

Durante su intervención en el programa 24 Horas Mediodía, Fleischman sostuvo que las expresiones del jefe de Estado evidencian una falta de enfoque en la meritocracia. “Usted es una vergüenza como presidente”, afirmó, al considerar que el mensaje presidencial divide a la población en función de criterios raciales y económicos.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en el distrito de Monsefú, donde aseguró que su gabinete está conformado por personas sin privilegios económicos ni jerarquías tradicionales. “En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado. Aquí no hay caciques”, expresó ante ciudadanos durante una actividad oficial.

REACCIONES POLÍTICAS

El pronunciamiento ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Desde distintos sectores se ha cuestionado el contenido de las declaraciones del presidente, señalando que podrían interpretarse como discriminatorias y resultar inapropiadas para una autoridad de alto nivel, lo que ha reavivado el debate sobre el discurso público en la política nacional.