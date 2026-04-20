JNE reporta cerca de 65 mil actas observadas en Elecciones Generales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que actualmente existen cerca de 65 mil actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026. Así lo dio a conocer Jorge Valdivia, vocero de la institución electoral, quien precisó que hasta el momento más de 27 mil actas ya fueron remitidas a este organismo para su evaluación.

Del total recibido, el organismo ha generado 26,049 expedientes, quedando aún más de mil por formalizar. Asimismo, se han emitido más de 3,500 pronunciamientos que han permitido levantar observaciones en diversas actas. Según explicó Valdivia, 381 casos fueron derivados al recuento de votos cuando no fue posible subsanar las inconsistencias mediante verificación documental.

El funcionario detalló que entre las principales causas de observación figuran errores aritméticos, ausencia de firmas de miembros de mesa, datos incompletos e ilegibilidad en los registros. En estos casos, se realiza primero un cotejo de documentos y, de persistir el problema, se solicita a la ODPE el envío del material electoral para proceder con el recuento físico en audiencias públicas.

FECHA HASTA EL 15 DE MAYO

Finalmente, el JNE reiteró que mantiene como objetivo el 15 de mayo para la proclamación de resultados presidenciales, aunque ello dependerá del número de actas pendientes por procesar. También se informó que regiones como Cusco, Huancayo, Pacasmayo, San Román y Maynas concentran la mayor cantidad de actas observadas, mientras se asegura que todo el proceso se desarrolla con transparencia.