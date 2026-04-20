¿Puede ser detenido Piero Corvetto? Esto dice la abogada Romy Chang

Luego de que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, entregara su pasaporte y anunciara el levantamiento de sus comunicaciones, la abogada penalista Romy Chang se pronunció sobre el escenario que podría enfrentar el titular de la entidad encargada de las elecciones del 12 de abril.

Durante una entrevista en el noticiero 24 Horas Mediodía, la especialista recordó que Corvetto ha sido denunciado penalmente, por lo que el Ministerio Público podría solicitar medidas restrictivas. “La Fiscalía podría pedir una detención preliminar, que tiene un plazo máximo de 10 días”, señaló.

¿EN QUÉ AYUDARÍA LA DETENCIÓN PRELIMINAR?

Al ser consultada sobre las posibles decisiones del sistema de justicia, Chang precisó que esta medida permitiría asegurar elementos de prueba en una investigación por presunto fraude. “Se podría justificar en la necesidad de garantizar la obtención de pruebas (…) por ejemplo, para evitar que se oculten evidencias o cuando exista un elemento indispensable que impida que la persona continúe en libertad”, explicó.

Asimismo, la abogada consideró que las autoridades deberían esperar los pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la continuidad de Corvetto al frente de la ONPE, especialmente de cara a una eventual segunda vuelta electoral.