Raúl Diez Canseco cuestiona cancelación de compra de aviones a EE. UU.: “Se daña una relación clave”

El exvicepresidente Raúl Diez Canseco expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de suspender la firma del acuerdo para la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, en medio de un contexto político ya tenso por el proceso electoral.

Señaló que esta medida afecta una política de Estado que venía siendo trabajada por gestiones anteriores y que incluso contaba con avances significativos. Según indicó, la cancelación se dio de manera inesperada, pese a que representantes del gobierno estadounidense ya se encontraban en el país para la firma del acuerdo.

Diez Canseco advirtió que esta decisión podría dañar seriamente la relación bilateral con Estados Unidos, considerada estratégica para el Perú. Además, alertó sobre posibles sanciones o repercusiones en acuerdos comerciales y de cooperación vigentes.

Asimismo, remarcó que la adquisición de aeronaves responde a una necesidad de seguridad nacional y no a una iniciativa exclusiva del actual gobierno, por lo que consideró que debió respetarse el proceso previamente establecido.

Finalmente, cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre la suspensión del acuerdo y sostuvo que el principal afectado será el país, en un momento en el que se buscaba fortalecer vínculos internacionales clave.