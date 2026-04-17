El chat delator: Panorama revela conversación sobre retraso de material electoral

Panorama reveló en exclusiva una conversación sobre el motivo que habría provocado el retraso en la distribución de material electoral previo a las Elecciones Generales 2026. El intercambio de mensajes ocurrió la noche del sábado, previo a los comicios, generando nuevas dudas sobre la logística del proceso electoral.

Según el chat, a las 11:43 p.m., el gerente general de la empresa Galaga informó al subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang, que contaban con 35 unidades vacías a la espera de cargar el material electoral. Este retraso habría afectado el despacho oportuno de los materiales necesarios para la jornada electoral.

De acuerdo con la comunicación, el funcionario de la ONPE respondió mediante una llamada telefónica indicando que se encontraban trabajando para realizar el despacho. Sin embargo, la empresa atribuyó directamente la responsabilidad del retraso a la ONPE, señalando que la demora se originó en la falta de entrega del material.

¿QUÉ DIRÁ ONPE?

El caso ha generado cuestionamientos sobre la organización logística del proceso electoral por parte de ONPE, en medio de otras observaciones al desarrollo de los comicios. Hasta el momento, la ONPE no ha brindado una respuesta oficial sobre esta información, mientras crecen los pedidos de esclarecimiento por parte de distintos sectores.