José Tello: “Lo que tenemos es una grave irregularidad cometida por ONPE”

El abogado experto en derecho electoral José Tello afirmó que existen irregularidades en el proceso electoral reciente, aunque descartó que se trate de un fraude. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa “24 Horas Mediodía”, donde analizó la situación de las actas observadas tras los comicios del pasado 12 de abril.

Tello explicó que actualmente más de 5 mil actas se encuentran en proceso de revisión, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Lo que tenemos es una grave irregularidad cometida por ONPE”, sostuvo, marcando una diferencia entre errores administrativos y un posible fraude electoral.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público participará como veedor en esta etapa del proceso, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en la resolución de las actas observadas. Este acompañamiento busca brindar mayor confianza a la ciudadanía frente a las dudas surgidas tras las elecciones.

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Finalmente, el especialista remarcó la importancia de respetar los procedimientos establecidos y los plazos legales para la resolución de los resultados. En ese sentido, insistió en que las irregularidades deben ser corregidas dentro del marco institucional, evitando generar desinformación o incertidumbre en la población.