Fiscalía y JNE intervienen almacén de la ONPE tras denuncias por material electoral

Fiscales de Prevención del Delito del Ministerio Público, junto a personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), iniciaron una intervención en un almacén de la ONPE ubicado en la avenida Eucaliptos. La diligencia se desarrolla en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones 2026.

El operativo es liderado por el fiscal Alfredo Barnechea, quien ya había participado en acciones previas ante los problemas registrados el día de los comicios, como la imposibilidad de votar en varios distritos de Lima sur. En el lugar se observa el ingreso de vehículos oficiales y un importante despliegue de personal.

Esta intervención ocurre tras las denuncias por pérdida de material electoral y el reciente hallazgo de cédulas en la vía pública, hechos que han incrementado los cuestionamientos sobre la gestión de la ONPE durante el proceso electoral.

Hasta el momento, no se ha precisado si la diligencia contempla la incautación de documentos, revisión de actas o verificación de material almacenado. Sin embargo, las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en un contexto de creciente tensión política.