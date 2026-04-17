Álvarez advierte vacío legal ante irregularidades y plantea posible repetición electoral en Lima

El especialista Ernesto Álvarez señaló que el actual marco legal no contempla la repetición de elecciones por irregularidades como las registradas en Lima durante los comicios 2026. Explicó que la normativa solo permite nuevos comicios si se alcanza un alto porcentaje de votos nulos, lo que deja un vacío frente a situaciones de desorganización o posibles actos irregulares.

En ese contexto, consideró que lo ideal hubiera sido contar con una norma que permita convocar elecciones complementarias, ya que las fallas en la instalación de mesas y retrasos habrían impedido que muchos ciudadanos ejerzan su derecho al voto, afectando directamente los resultados.

Asimismo, advirtió que cualquier decisión del Jurado Nacional de Elecciones —ya sea continuar el proceso o anularlo parcialmente— generará controversia. No obstante, remarcó que este organismo debe actuar con rapidez debido a los plazos ajustados del cronograma electoral.

Finalmente, Álvarez sostuvo que más allá de las decisiones inmediatas, es necesario que las irregularidades sean sancionadas de manera ejemplar para evitar que hechos similares se repitan y garantizar la transparencia del sistema democrático en el país.