Wilber Medina denuncia que 299 actas no han sido contabilizadas por la ONPE

El abogado penalista Wilber Medina aseguró que existen 299 actas que no han sido contabilizadas por la ONPE, lo que, según indicó, genera dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Sus declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos por demoras en el conteo de votos.

Medina sostuvo que varias regiones del país ya alcanzaron el 100 % de actas procesadas, mientras que en distritos de Lima aún habría actas pendientes. Asimismo, señaló que en Cusco existiría un número significativo de actas por digitalizar, lo que consideró un hecho que debe ser investigado.

El abogado también afirmó que ha puesto esta situación en conocimiento del Ministerio Público, solicitando la intervención de fiscales de prevención del delito en los locales de la ONPE para supervisar el proceso de digitalización de actas.

Finalmente, pidió que se garantice la legalidad y transparencia del conteo electoral, señalando que es necesario reforzar la vigilancia para evitar posibles irregularidades durante esta etapa del proceso.