Más de 5 mil actas con más de un millón de votos fueron observadas

Continúa la incertidumbre sobre quién será el segundo candidato que pasará a la segunda vuelta electoral junto a Keiko Fujimori. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene el conteo de votos de actas provenientes del interior del país y del extranjero, aunque enfrenta críticas por la demora en la entrega de resultados oficiales.

En medio de esta situación, la Contraloría General de la República informó que advirtió hasta en dos ocasiones a la ONPE sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Como bien se conoce, el pasado domingo decenas de mesas de votación no se instalaron a tiempo debido al retraso en la distribución del material electoral, afectando el normal desarrollo de los comicios.

MÁS DE 20 PEDIDOS DE NULIDAD Y MILES DE ACTAS OBSERVADAS

Hasta el momento, más de 20 solicitudes de nulidad total de las elecciones del 12 de abril han sido presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los solicitantes figuran candidatos que no lograron superar la valla electoral ni acceder a la segunda vuelta, quienes cuestionan la legitimidad del proceso.

Por otro lado, se conoció que más de 5 mil actas electorales han sido observadas y enviadas a los Jurados Electorales Especiales para su evaluación. Estas actas podrían ser determinantes en el resultado final, ya que involucran más de un millón de votos en disputa.

EMPRESA ENCARGADA DEL MATERIAL ELECTORAL RECHAZA RESPONSABILIDAD

En medio de los cuestionamientos por las irregularidades en la jornada electoral, la empresa Galaga SAC, encargada de la distribución del material electoral, rechazó cualquier responsabilidad en los retrasos registrados. La compañía aseguró que no existieron fallas en su proceso logístico que hayan afectado el desarrollo de las elecciones.