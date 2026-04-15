Posibles alianzas políticas marcan el escenario de una eventual segunda vuelta electoral

A medida que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza en el conteo de votos, comienzan a delinearse posibles escenarios de cara a una eventual segunda vuelta. Uno de ellos plantea un enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, aunque aún queda un margen importante de actas por procesar.

En este contexto, desde el Congreso se han empezado a mencionar posibles respaldos políticos. La congresista Silvana Robles manifestó su expectativa de que Perú Libre y Podemos Perú apoyen a Sánchez. No obstante, el parlamentario Waldemar Cerrón indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión y que evaluarán el tema en una próxima reunión.

Diversos analistas coinciden en que, en el Perú, la capacidad de los partidos políticos para transferir votos es limitada. Esto significa que, aunque se anuncien alianzas o respaldos, no necesariamente los simpatizantes de dichas agrupaciones seguirán esa misma orientación al momento de votar.

Asimismo, se recordó que todavía falta contabilizar votos del extranjero, zonas rurales y un porcentaje pendiente en Lima, lo que podría modificar el panorama electoral. Por ello, se recomienda esperar los resultados finales antes de sacar conclusiones definitivas sobre el desarrollo de la contienda.