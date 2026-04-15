Agustín Laje analiza proceso electoral y advierte sobre posibles escenarios en segunda vuelta

El politólogo argentino Agustín Laje analizó el reciente proceso electoral en el Perú, en el que, según los últimos reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar de la contienda y el candidato Roberto Sánchez habría ascendido al segundo lugar, desplazando a Rafael López Aliaga al tercer puesto.

En ese contexto, Laje señaló que, a su juicio, se habrían presentado irregularidades desde el inicio del proceso, mencionando la apertura tardía de algunas mesas de votación en Lima, así como cambios en los resultados durante las últimas horas del conteo.

POSIBLES ESCENARIOS EN SEGUNDA VUELTA

Asimismo, el analista advirtió sobre el escenario de una eventual segunda vuelta, indicando que, de confirmarse el pase de Sánchez, este podría tener posibilidades de obtener la victoria. En su declaración, también hizo referencia a las elecciones de 2021, en las que Pedro Castillo resultó electo presidente.

Finalmente, Laje sostuvo que, desde su perspectiva, el proceso electoral genera preocupación en algunos sectores, al considerar que podría tener implicancias en la conformación del futuro Congreso.