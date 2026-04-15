Voto de Confianza: premier Luis Arroyo se reunió con parlamentarios de Acción Popular

El premier Luis Arroyo lideró una reunión de trabajo entre ministros y legisladores de Acción Popular, para buscar consensos de cara a la presentación del Gabinete ante el Congreso para solicitar el Voto de Confianza, el 16 de abril.

El encuentro forma parte de la ronda de diálogos con bancadas iniciada el viernes último, orientada a recoger las inquietudes de los parlamentarios y presentar los principales lineamientos de gestión del Gabinete Arroyo Sánchez.

CONGRESISTAS Y MINISTROS

La reunión, desarrollada la tarde de ayer, contó con la participación de los parlamentarios acciopopulistas Carlos Alva, Elvis Vergara, Ilich López, Luis Aragón, Juan Carlos Mori, Silvia Monteza Facho, Edwin Martínez y Marleny Portero.

También estuvieron presentes los ministros de Economía y Finanzas; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Interior; Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, informa la agencia Andina.

ACTUALIZACIÓN

El gabinete presidido por el premier Luis Arroyo deberá presentarse este jueves ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, en medio de cuestionamientos y posturas divididas entre las bancadas. Aunque algunas agrupaciones como Alianza para el Progreso ya anunciaron su respaldo, otras aún evalúan su posición. La decisión será clave para garantizar la continuidad del Ejecutivo en este periodo de transición.